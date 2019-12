TÄNA | Laskesuusatamise MK-etapp jätkub sprindisõitudega, Raido Ränkel teeb MK-sarja debüüdi

Meeste 10 km sprindis on eestlastest stardis Kalev Ermits, Rene Zahkna ja Raido Ränkel. Veel mullu murdmaasuusatajana võistelnud Ränkelile on see laskesuusatamise MK-sarjas debüüt. MK-sarja normi täitis endine murdmaasuusataja neljapäeval, kui sai Norras Sjusjöenis peetud IBU karikasarja etapi 10 km sprindis 44. koha.

Ermitsa stardinumbriks on 46, Zahknal 67 ja Ränkelil 88. Kokku on stardis 109 meest. Meeste sõit algab kell 13.30.

Kell 16.30 antakse start naiste 7,5 km sprindile. Eestlannasid on stardis neli: Regina Oja (1), Johanna Talihärm (29), Tuuli Tomingas (77) ja Grete Gaim (93). Kokku stardib täna 105 naist.

Delfi vahendab sündmuste käiku otseblogi vahendusel.