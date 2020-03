Nove Mestos on avapäeval kavas naiste 7,5 km sprint. Eestlannasid on täna võistlustules neli: Johanna Talihärm (stardinumber 26), Regina Oja (53), Tuuli Tomingas (58) ja Kadri Lehtla (90). Kokku on stardis 99 naist.

Naiste 7,5 km sprint algab Eesti aja järgi kell 18.35. Delfi kajastab sõitu otseblogi vahendusel.

Reedel on Nove Mestos ees meeste 10 km sprint.

NOVE MESTO MK-ETAPP: NAISTE SPRINT