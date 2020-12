TÄNA | Kuidas läheb Eesti laskesuusanaistel Hochfilzenis sprindis?

Naisi on võistlustules 106, eestlannasid on stardis neli. Regina Oja läheb rajale numbri alt 2, Johanna Talihärma stardinumbriks on 55, Tuuli Tomingasel 66 ja Kadri Lehtlal 105.

Meeste 10 km sprint peeti Hochfilzenis eile. Esikoht läks norralasele Sturla Holm Laegreidile, eestlaste parima koha ees hoolitses Kalev Ermits, kes oli 48. Raido Ränkel sai 65. koha, jäädes napilt jälitussõidust välja.