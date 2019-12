TÄNA | Kas Eesti laskesuusamehed jõuavad Annecy MK-etapi sprindis punktikohale?

Eestlasi on seapuhku stardis neli. Numbri all 53 stardib Rene Zahkna, Kalev Ermitsa stardinumbriks on 79, Raido Ränkelil 96 ja Robert Heldnal 100. Kokku on võistlustules 103 meest.

Meeste 10 km sprindile antakse stardipauk Eesti aja järgi kell 15:15. Delfi kajastab sõidu käiku otseblogi vahendusel.

ANNECY MK-ETAPP: MEESTE 10 KM SPRINT