TÄNA | Johannes Thingnes Bö naaseb võistlustulle! Kuidas läheb Eesti laskesuusameestel?

Pärast kaht MK-etappi on tagasi võistlustules norralane Johannes Thingnes Bö, kes oli vahepeal sarjast eemal, et kodus esimese lapse sünni juures olla. 26-aastane norralane läks puhkusele MK-sarja üldliidrina, aga on vahepeal langenud koguni seitsmendaks. Pokljukasse läheb liidrina vastu prantslane Martin Fourcade. Prantslasel on koos 537 punkti, talle järgnevad kaasmaalased Quentin Fillon Maillet (436) ja Emilien Jacquelin (435). Norralasel Bö'l on kogutud 374 silma.

Eestlastest on täna võistlustules Rene Zahkna (stardinumber 77), Raido Ränkel (88) ja Robert Heldna (104). Kalev Ermits Pokljuka MK-etapil kaasa ei tee, sest soovib valmistuda laskesuusatamise MM-iks.

Pokljuka näol on tegemist viimase MK-etapiga enne veebruaris Anterselvas toimuvat MM-i.

Sõit algab Eesti aja järgi kell 15.15. Delfi vahendab sündmusi otseblogi kaudu.

POKLJUKA MK-ETAPP: MEESTE 20 KM