TÄNA | Annecy laskesuusatamise MK-etapi lõpetavad ühisstardist sõidud

Kell 13.10 algab meeste 15 km distants, naiste 12,5 km sõit saab stardi kell 15.15. Võistlusele pääseb 30 paremat ning eestlaseid täna stardis pole.

Meeste MK-sarja juhib hetkel eelmise hooaja valitseja Johannes Thingnes Bö (Norra) 314 punktiga, tema vennal Tarjei Bö`l on teisena 265 ja prantslasel Quentin Fillon Maillet`l kolmandana 238 silma.

Naistest on liidrikoht samuti Norra käes - Ingrid Landmark Tandrevold on kogunud 253 punkti. Tihedalt kannul on itaallanna Dorothea Wierer 250 silmaga. Tiril Eckhoffil (Norra) on kolmandana 227 punkti.

Tänased stardinimekirjad: