Talihärm: püstitiirus virvendas silmade ees

"Viimane ringi lõpp oli selline, et silme eest virvendas," sõnas Johanna Talihärm, kes lõpetas kolmanda vahetuse 11. kohal, kirjutab ERR Sport. "Olgem ausad, juba püstitiirus virvendas! Tõusu peal oli täna selline tunne, et võib juba vajutada. Tegelikult selline rada mulle ei sobi, tahaks loota, et see on märk, et suudan ka siin normaalseid aegu sõita."

Viimases vahetuses neli kohta ära andnud ja üle kahe minuti juurde kaotanud Grete Gaim sõnas: "See justkui on meie positsioon. Ma ei ole täna kindlasti oma laskmisega rahul, seejuures kujutan ette, et sõidus olin parem kui kõigil viimastel individuaalsetel sprintidel."

Eestlannadest oli täna suusarajal kõige kiirem Talihärm ajaga 15.34,3. Regina Oja kaotas talle sekundiga, Tuuli Tomingas 18 ning Gaim juba minuti ja 23 sekundiga.