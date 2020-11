Soomlased on ootusärevil: kas laskesuusatäht Kaisa Mäkäräinen naaseb tippsporti?

37-aastane Mäkäräinen teatas märtsis, et tema rahvusvaheline karjääri on läbi. Iltalehti kirjutas, et soomlanna on sellest hoolimata tugevate treeningutega jätkanud ja ta olevat suurepärases vormis. Kui Mäkäräinen suurde laskesuusatamisse naaseb, juhtuks see hooajal 2021/2022.

Soome naiste koondise selle hooaja eeldatav liider Mari Eder ütles, et on Mäkäräineni kohta käivad jutte kuulnud.

"Kui Kaisal ei saanud spordist küllalt, tuleb ta lihtsalt tagasi. Meie võtaksime ta kahe käega vastu. Rohkem ei saa ma teemat kommenteerida," rääkis Eder.

Mäkäräinen tuli kolmel korral MK-sarja üldvõitjaks, aga tiitlivõistlustel jäi tal pahatihti potentsiaal realiseerimata. MM-idelt võitis ta ühe kulla, ühe hõbeda ja neli pronksi, olümpiamängudelt soomlannal medalit pole.