Skandaal jätkub: Loginov ja tema treener kavatsevad IBU töötaja kohtusse kaevata

Venemaa meedia teatel tellis läbiotsimise Rahvusvahelise Laskesuusaliidu (IBU) antidopingu osakonna juhi Sarah Fussek-Hakkarainen. "Me plaanime kaevata kohtusse inimese, kes politsei meile järele saatis. Antud hetkel räägime Sarah Fussekist," rääkis Kasperovitš väljaandele TASS. "Nõuame kompensatsiooni nii vaimse kui moraalse kahju eest."

Loginov, kes pärast läbiotsimist vihjas, et võib peagi karjääri lõpetada, otsustas MM-i viimasest alast ehk meeste ühisstardist sõidust loobuda. "Sarah' teod viisid Loginovi loobumisele," jätkas treener. "Kahe päeva jooksul jäeti sportlane ilma heast kvaliteetsest unest ning tema vererõhk hüppas sündmuste tõttu lakke."

Venemaa laskesuusatamise föderatsiooni juht Vladimir Dratšjov teatas juba samal hommikul Venemaa meediale, et reid korraldati Rahvusvahelise Laskesuusaliidu (IBU) palvel. "See läbiotsimine toimus IBU palvel. Nad tahtsid kontrollida, miks ööbib treener Aleksander Kasperovitš Venemaa koondise juures, kui ta on MMil Ukraina koondise akrediteeringuga."

IBU sõnas nädala alguses, et nemad läbiotsimisega seotud pole. "Itaalias on doping kriminaliseeritud. Seega on see ainult politsei juhtum, kui nad midagi kahtlustavad. IBU-l ei olnud Loginovi läbiotsimisega midagi pistmist," rääkis IBU juhatuse liige Tore Bøygard Norra meediale.

Loginov jäi 2013. aastal vahele keelatud aine EPO kasutamisega ning kandis aastatel 2014-2016 võistluskeeldu.