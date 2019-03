Selgusid Östersundi MM-ile sõitvad Eesti laskesuusatajad

MM-ile sõidavad neli meest ja neli naist. Naistest asuvad starti Johanna Talihärm, Regina Oja, Tuuli Tomingas ja Meril Beilmann.

Meestest lähevad MM-ile vanameistrid Roland Lessing ja Kauri Kõiv ning Kalev Ermits ning Rene Zahkna.

Varuvõistlejateks on Grete Gaim ja Martin Remmelg. Nemad on MM-i ajal Eestis ja on vajadusel startima Rootsi poole.