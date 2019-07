Selgus esimene Itaalia laskesuusataja, kes seotud Seefeldi dopinguskandaaliga

Alles juunis mõisteti Taschler õigeks dopingusüüdistustes. Nimelt sattus Taschler esmakordselt skandaali 2014. aastal, kui selgus, et Danieli isa Gottlieb (Rahvusvahelise Laskesuusatamisliidu (IBU) toonane asepresident - toim) oli eelnevate aastate jooksul korduvalt ühenduses olnud dopinguarsti ja oma tegevuste eest eluaegse tegutsemiskeelu saanud Michele Ferrariga. Kõneluste eesmärk Ferrari kaudu aidata Danielit dopinguga varustada.

Kui see kõik sai aga avalikuks, said mõlemad Taschlerid rahatrahvi ja tingimisi vanglakaristuse. Daniel kaebas aga otsuse edasi ja tänavu juunis mõistetigi ta kohtus õigeks.

Saksamaa väljaande ARD dopingutoimetus teatas aga nüüd, et Taschler on üks dopinguarsti Mark Schmidti klientidest. Teatavasti peetakse Schmidti suure veredopingu võrgustiku ninameheks. ARD ajakirjaniku Hajo Seppelti andmetel pole aga veel selgunud, kas Taschler oli ainult klient või aitas ta suunata ka teisi sportlasi Schmidti juurde. Sportlase advokaat Giancarlo Bramante on kinnitanud, et uurimine tema kliendi osas on käimas.

Taschler karjääri jooksul suurte saavutustega ei hiilganud. Tema parimaks tulemuseks MK-sarjas jäi 2013. aasta Östersundi etapi 53. koht.