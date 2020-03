Saksamaa laskesuusataja: ükski minu tuttav pole veel haige, kuid nakatumine on vaid aja küsimus

"Ükski minu tuttav pole veel nakatunud (koroonaviirusse), kuid see on vaid aja küsimus, mil see juhtub," sõnas Doll, kes võistleb hetkel Soomes Kontiolahtis MK-etapil.

Saksamaa edelaosas asuval Baden-Württembergi liidumaal on hetkel registreeritud 454 koroonajuhtumit.



Doll kiitis ühtlasi soomlasi, et nad suudavad koroonaviiruse ohu tingimustes võistlused läbi viia. "Meil sportlastel on väga vähe kokkupuuteid teiste inimestega. Ma tunnen end siin turvaliselt," lisas ta.

Eile tegid laskesuusajuhid otsuse, et tühjade tribüünide ees peetav Kontiolahti MK lõpetatakse tänaste jälitussõitudega. Homme toimuma pidanud teatesõidud jäetakse ära.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

