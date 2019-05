Saksamaa laskesuusakuulsus asub treenima Poola koondist

2006. aasta Torino olümpial nii 15 km distantsi, ühisstardist sõidu kui teatevõistluse võitnud Greis lõpetas sportlaskarjääri 2012. aastal.

"Poola naiskond on viimastel aastatel olulise arenguhüppe teinud. Neil on kõik eeldused edasiseks arenguks ja seetõttu on mul hea meel Poola sportlasi aidata," teatas 42-aastane Greis, vahendab biathlon.pl. "Edu võti peaks olema treenerite meeskonna ja koondise liikmete vahelise hea usalduse loomine."

Greis lisas, et suvine ettevalmistus algab neil Oberhofis ja Ruhpoldingis.