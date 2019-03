Rootsi laskesuusatamise peatreener: murdmaasuusatamine on B-kategooria spordiala

"Laskesuusa MMil on stardis 29 riigi sportlased ja see on talispordialade puhul maailmarekord. Medaliteni võivad jõuda lausa kümme riiki ning võitmiseks on ka kõvasti õnne vaja," rääkis Pichler väljaandele Aftonbladet.

Küsimusele, kas laskesuusatamine on seega murdmaasuusatamisest erinev, vastas Pichler: "Murdmaasuusatamine on B-kategooria spordiala. Seda me teame juba varasemast."

Sõnakas sakslane juhendab Rootsi laskesuusakoondist alates 2015. aastast ning sealt on alanud ka rootslaste võimas tõus maailma tippu. Östersundis jätkuvatel maailmameistrivõistlustel on Rootsi kullaarve avanud Hanna Öberg, kes võitis 15 km distantsi.