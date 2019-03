Roland Lessing ebaõnnestus Otepää IBU Cupi supersprindi finaalis

Võistluse võitis norralane Endre Strömsheim ajaga 13.13,2. Trahviringi pidi Strömsheim läbima kahel korral. Talle järgnesid itaallane Daniele Cappellari ja norralane Henrik L'Abee Lund, kes kaotasid võitjale vastavalt 13,8 ja 24,6 sekundit. Mõlemad said kirja ka ühe trahviringi.

Ainsa eestlasena finaali ehk 30 parema hulka pääsenud Lessing eksis lasketiirudes koguni kaheksal korral ning lõpetas 29. kohal. Kaotust kogunes eestlasele kolm minutit ja 6,4 sekundit.

Supersprindi näol on tegemist uudse võistlusformaadiga, kus kvalifikatsioonis tuli sportlastel läbida kokku kolm kilomeetrit ning kaks lasketiiru. Kvalifikatsiooni 30 parimat said edasi finaali, kus sõidetakse viis ringi ja neli lasketiiru. Nii kvalifikatsioonis kui ka finaalis on sportlastel kasutada igas tiirus üks varupadrun. Kui pärast viite lasku ja lisaks oleva varupadruni abil märke maha ei saada, tuleb suunduda 75 meetri pikkusele trahviringile.