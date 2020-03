Rene Zahkna tuleb sportlase rollist välja ja teeb, mida riik nõuab

Rene Zahkna sõnul kavatseb ta täita Eesti valitsuse kehtestatud nõudeid kohusetundlikult ja paigutab end kaheks nädalaks karantiini. „Tervise mõttes pole mul selleks põhjust, kuid praegu on aeg tulla sportlase seisundist välja ja teha, mida nõutakse,” lausus ta. „Elan Tallinnas korteris, kuid võib-olla sõidan Lõuna-Eestisse. Hooaeg sai läbi, kuid päris seisma ei saa me kohe jääda.”

Zahkna sõnul on ta noor inimene ja koroonaviiruse riskirühma ei kuulu, kuid samas teab, et tippsportlase organism on viirustele väga vastuvõtlik. Tallinnas oleks üsna keeruline n-ö karantiinis olles pääseda kellegagi kokku puutumata õue liikuma. Maal on see võimalus olemas.

Legendid lõpetasid



Ent Kontiolahti võistlus oli mitmes mõttes eriline. Laupäeval tõmbasid oma karjäärile joone alla prantslasest viiekordne olümpiavõitja Martin Fourcade ja soomlannast maailmameister Kaisa Mäkäräinen. Fourcade suutis võita ka karjääri viimase võistluse, Mäkäräinen võitles esikolmikukoha eest sisuliselt lõpuni, kuid leppis ikkagi neljanda kohaga.

Eestlaste parim oli Regina Oja, kes sai sprindis 27. ja jälitussõidus 36. koha. Punktikohale ehk 35. kohale sõitis end sprindis Kalev Ermits, jälitussõidus leppis ta 49. kohaga. Rene Zahkna oli sprindis 50. ja jälitussõidus Ermitsa ees 48. Ent eestlaste jaoks oli suurem draama see, et meeste arvestuses kaotati järgmiseks hooajaks üks koht. Tuleval talvel saab MK-sarjas startida Eestist kolm meest ja neli naist.