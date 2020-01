Rene Zahkna paaristeate teisest kohast: uskumatu, mis võib kahe päevaga muutuda

Sõidu võitis Prantsusmaa duo Emilien Jacquelin ja Anaïs Bescond, Eesti paar kaotas neile vaid 5,9 sekundiga.

"Ma arvan, et võtsime täna maksimumi. Väga intensiivne võistlus oli ning vahed olid päris väikesed. Regina lasi väga hästi, nagu alati, kuid täna ta suusatas ka uskumatult võimsalt," kiitis Zahkna karjääri edukaima võistluse järel oma tiimikaaslast.

Ühtlasi avaldas Zahkna imestust, kuidas kahe päevaga võivad laskesuusatamises olukorrad muutuda, sest 20 km individuaaldistantsil oli ta alles 101. kohal. Siis sai ta kuus trahvi ning kaotas võitjale üle kümne minuti. "Ma ei suuda meie tänast kohta uskuda. Uskumatu, mis võib kahe päevaga muutuda. Ma ei suuda hetkel analüüsida, kuidas me nii kõrgele kohale jõudsime," lisas ta.

"Viimase ebaõnnestunud võistluse järel harjutasin laskmist ja püüdsin vigu leida. Täna üritasin tiirus väga lõdvestunult oma asju teha," jätkas ta. "Aga see, et me jõuame pjedestaalile, oli ikka väga kauge unistus."