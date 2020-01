Rene Zahkna paaristeate teisest kohast: ei tea, kust see tuli, üpris pauk luuavarrest

Sõidu võitis Prantsusmaa duo Emilien Jacquelin, Eesti paar kaotas neile vaid 5,9 sekundiga. Seejuures lahkus Oja viimasest lasketiirus kolmandana, kaotades Bescondile 18,8 sekundiga, kuid eestlanna tegi võimsa viimase ringi ja tõstis Eesti teiseks, kirjutab ERR Sport.

"Kuna Regina sõitis viimast vahetust, oli teada, et enne viimast rajaleminekut ei saa siin midagi ennustada," meenutas Zahkna, et ka eelmisel hooajal USA-s oli Oja eesotsas, aga lõpuks said nad kaheksanda koha. "Natuke kartsin, et siin suuremad söövad ära, aga hoopis hakkas Regina hammas teiste peale. Ei suuda analüüsi teha, kust see tuli, üpris pauk luuavarrest."

"See oli väga kauge unistus, et jõuame pjedestaalile," lisas Zahkna.