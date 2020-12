Rene Zahkna: endal on ka kurb, et pole suusatamise moodi, vaid lihtsalt võitlus

Zahkna eksis täna tiirudes kaks korda ja kaotas võitjale pea nelja minutiga.

"Lamades kahe trahviga läbi tulla.. teadsin, et suurem osa võistlusest on läbi. Aga teine ja kolmas ring mõlemal juhul üle minuti saada - see on üpris omamoodi rekord. Viimane ring sain 1.20 - endal ka kurb, et pole suusatamise moodi, vaid lihtsalt võitlus," rääkis Zahkna ETV otseülekandes.

Zahkna sõnul ei tohiks seisund nii kehv olla. "Suvega võrreldes täiesti öö ja päev. Pärast Ramsau laagrit jäin natuke haigeks, aga tundus olevat lühike asi. Aga sealt tulles on hästi raskelt läinud, üllatavalt palju kehvem olen kui suve keskel, kui koormused olid suuremad ja tegime rohkem jõudu," lausus ta.

