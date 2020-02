Regina Oja kirus suuski: see, mis rajal toimus, oli fiasko!

"Üks asi oli see, et rajal oli raske, aga midagi pole teha, meil on materjalisport: võin öelda, et võin lihtsalt laskuriks ära minna," vahendas võitjale Dorothea Wiererile finišis 3.34 kaotanud Regina Oja sõnu ERR-i spordiportaal.

"See, mis rajal toimus, oli korralik fiasko. Ega ma ise ka ei jõudnud, aga raske on ka siis, kui suusk üleüldse kaasa ei aita. Väga kehv päev."

"Kolm trahvi tänasel päeval on ausalt öeldes isegi okei, küllaltki raske oli ja ei saanud hingamist paika," jätkas Oja. "Tuleb rahulikult võtta, enne tiiru sisenemist hingamine paika saada."

