Raido Ränkel elust laskesuusatajana: omade seltsis olen üldjuhul murdmaas kindlalt üle

Ränkel stardib neljapäeval IBU karikasarja hooaja avaetapil Norras Sjusjöenis ja kui kõik hästi läheb võib ta juba avaala ehk 10 km sprindiga täita MK-normi. Selleks tuleb tal teenida 125 või vähem IBU kvalifikatsioonipunkti ehk korraliku võistlusega peaks norm olema igati jõukohane, kirjutab ERR Sport.

„Võtan päeva korraga ja kui see päev kätte jõuab, siis üritan teha oma asja ja lasketiirus mõistlikult tegutseda, mõelda nendele asjadele, mis võistkonnakaaslased ja treenerid on rõhutanud,“ rääkis Ränkel laskmise tähtsusest hea tulemuse saavutamisel.

"Murdmaasuusatamises olin ka keskmik. Eks näha ole esimeste võistlustega, kuidas see murdmaapool laskesuusatajatega võrreldes on," arutles ta suusapoole üle. "Omade seltsis olen üldjuhul murdmaas kindlalt üle, aga laskmisega annan veel veidi tagasi. See, et tuled vahepeal tiiru ja 30 sekundit puhkad, lähed alati tiirust välja värskemana, nagu suviste kontrollvõistluste pealt kogesin. Murdmaas seda kahjuks kogeda ei saanud."