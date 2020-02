Rahvusvaheline laskesuusaliit lükkas venelaste väited ümber: meie Loginovi läbiotsimist ei tellinud

Venemaa laskesuusatamise föderatsiooni juht Vladimir Dratšjov teatas samal hommikul Venemaa meediale, et reid korraldati Rahvusvahelise Laskesuusaliidu (IBU) palvel. "See läbiotsimine toimus IBU palvel. Nad tahtsid kontrollida, miks ööbib treener Aleksander Kasperovitš Venemaa koondise juures, kui ta on MMil Ukraina koondise akrediteeringuga."

"Loginovi läbiotsimise puhul öeldi, et kuna tal on varem dopinguga jama olnud, siis taheti teda üle kontrollida," selgitas Dratšjov. Nimelt jäi Loginov 2013. aastal vahele keelatud aine EPO kasutamisega ning pidi ajavahemikus 2014-2016 võistluskeeldu kandma.

IBU avaldas aga esmaspäeval, et nemad läbiotsimisest teadlikud polnud. "Itaalias on doping kriminaliseeritud. Seega on see ainult politsei juhtum, kui nad midagi kahtlustavad. IBU-l ei olnud Loginovi läbiotsimisega midagi pistmist," rääkis IBU juhatuse liige Tore Bøygard Norra meediale.

IBU lisas, et on vajadusel valmis Itaalia politseiga igakülgset koostööd tegema. Kohalik politsei pole veel laupäevast läbiotsimist ega selle tulemusi kommenteerinud.

Loginov ise tunnistas pärast vahejuhtumit, et ei välista karjääri lõpetamist. "Tundub, et tahetakse kaasa aidata sellele, et ma oma karjääri kiiremini lõpetaksin. Kui see kõigile parem on, siis võib-olla tulebki mul seda teha." Ühtlasi jättis venelane seetõttu osalemata MM-i viimasel alal ehk meeste ühisstardist sõidus.