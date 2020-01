Pokljuka MK-etapil poodiumile sõitnud prantslase peretragöödia liigutas konkurente pisarateni

Claude'i isa jäi kadunuks Kanadas pärast mootorsaani õnnetust. Claude sai juhtunust teada kolmapäeval. Reedel sõidab ta koju tagasi, et sel raskel hetkel koos perega olla, vahendab NRK.

Prantsuse meedia teatel sõitis Claude koos seitsme kaaslase ja kanadalasest giidiga Põhja-Quebecis mootorsaanidega üle jõe, kui jää nende all murdus. Kolmel mehel õnnestus pääseda, giid suri öösel haiglas ja viis meest on siiani kadunud, nende seas ka 58-aastane Gilles Claude.

"See on minu jaoks eriline päev. Tahtsin isa pärast hästi sõita," ütles Claude Norra rahvusringhäälingule.

Prantslase peretragöödia mõjutas ka tema konkurente. Üheksanda koha saanud norralane Vetle Sjastad Christansen puhkes NKR-le intervjuud andes nutma.

"Üheksas koht pole täna üldse oluline," ütles Christiansen, lisades, et sellistel päevadel pole spordil üldse tähtsust.

Ka tänane võidumees Johannes Thingnes Bö tunnistas, et Claude'i peres juhtu jättis tema esitusele oma jälje. "See varjutab rõõmu," sõnas Bö.

Teise koha saanud Martin Fourcade'i sõnul on kogu Prantsusmaa koondises praegu rasked ajad. "Me teeme seda, kuna see on meie kirg, aga tihti asi palju enamas kui spordis. Elu keerulistel hetkedel mõistad end ümbritsevate inimeste väärtust. Olen Fabiani üle uhke ja usun, et tema isa leitakse samuti üles," ütles Fourcade.