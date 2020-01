Pettunud Kalev Ermits: Müstiliselt suur kaotus. Kuhu kaovad need minutid?

"Ei saa üldse rahul olla. Ühe trahviga tahaks end eespool näha kui praegune koht. Natuke olen ise ka nõutu, et kuhu kaovad need minutid. Ulme. Müstiliselt palju tuli kaotust raja peal," rääkis Ermits, vahendab ERR Sport.

"Pooled võistlused on läinud ja õlekõrsi jääb üha vähemaks. Varsti on hooaja lõpp ukse ees ja tuleb tõdeda, et selline oligi minu tase. Tahaks loota, et tuleb veel paar säravamat sõitu ka välja," lisas Ermits, kes kaotas võitnud Martin Fourcade`ile kahe minutiga.