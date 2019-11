OTSEBLOGI | Vägev! Eesti laskesuusatajad saavutasid paarissegateatesõidus viienda koha, mida suudab seganelik?

Laskesuusatamise MK avaetapp

Laskesuusatamine pole aga tänaseks lõppenud, kui kell 16 algab segateatesõit. Eesti läheb võistlustulle koosseisus Grete Gaim, Johanna Talihärm, Kalev Ermits ja Kristo Siimer.

Lõppseis - Eesti viies!

Eesti on viies!

Norra kaotab kolmandana 40 sekundiga.

Rootsi võidab, Saksamaa kaotab teisena 18 sekundiga.

Viimase laskmise järel juhib Rootsi Saksamaa ees 18,5 sekundiga. Zahkna laseb taas suurepäraselt ning on 5. kohal (+52,6)!

Saksamaa peab minema trahviringile.

Rootsi tuleb ilmselt võitjaks!

Jäänud veel viimane laskmine.

Zahkna lasi suurepäraselt ja tõstis Eesti kuuendaks (+1.06)!

7. laskmine: Lesser hoiab Saksamaa liidrikohal, Samuelsson (Rootsi) kaotab talle 17 ja Christiansen (Norra) 34 sekundiga.

Kolmas vahetus: Eesti läheb viimasele etapile seitsmendana!

Regina Oja laseb hästi ja Eesti jätkab 7. kohal!

6. laskmine: Saksamaa tõuseb liidriks, Rootsi teiseks, senine liider Ukraina läheb kolmele trahviringile!

Väga ilus seis 5. laskmise järel - Eesti seitsmes:

Regina Oja kasutas ühte varupadrunit ning tõstis Eesti 7. kohale (+1.27).

Merkušina hoiab 5. tiiru järel Ukraina liidrikohal. Sakslanna Preuss kaotab teisena 28 sekundiga.

Teine vahetus: Ukraina juhib, Eesti on 9. kohal (+1.35,6).

Favoriit Norra peab minema ühele trahviringile. Samuti Zahkna!

Artem Tyshchenko hoiab Ukrainat ka 4. tiiru järel liidrikohal. Lesser ja Saksamaa kaotavad teisena 28 sekundiga.

Ilus seis kolmanda laskmise järel:

Esimese meeste vahetuse laskmise järel juhib Ukraina. Zahkna tõstab hea laskmisega Eesti kuuendaks (+56,6)!

Esimene vahetus: Ukraina juhib, Eesti on kümnes (+58,3).

Teises tiirus tõstab Merkušina Ukraina liidriks. Järgnevad Saksamaa (Preuss) 6,5 ja Valgevene (Sola) 27,9 sekundilise kaotusega. Regina Oja kasutas kolme varupadrunit ja Eesti on 10. kohal (+58).

Simon tõstab Prantsusmaa avatiiru järel liidriks. Austria (Hauser) kaotab 4,8 ja Itaalia (Sanfilippo) 9,4 sekundiga. Regina Oja kasutas kahte varupadrunit ja läbis tiiru 11. kohal (+26,7). Rootsi pidi minema trahviringile ja Öberg on alles 16. (+38).

Esimeses vaheajas (1,1 km) on ees norralane Röiseland, prantslane Simon ja rootslane Öberg. Oja on 9. kohal (+6,6).

Võistlus algas!

Meie koondise peatreener Indrek Tobreluts ütles võistluse eel, et Zahkna ja Oja eeliseks on kiire laskmine, mis võiks täna suurt rolli mängida. "Olud on tuulised, pealelaskmine oli keeruline," kinnitas ta.

Rene Zahkna ja Regina Oja võistlusnumber on 10.

Stardinimekiri:

Tere! Kohe algab Östersundis laskesuusatamise hooaja avaetapp, kus on esimese alana kavas paaristeatesõit. Eestit esindavad 26 koondise konkurentsis Rene Zahkna ja Regina Oja.