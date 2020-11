OTSEBLOGI | Tuuli Tomingas teeb Kontiolahti MK-etapil suurt sõitu!

KONTIOLAHTI LASKESUUSATAMISE MK-ETAPP (SPRINT):

Kohe saame ka 6,8 km aja.

6,1 km peal on Tomingas kuues, aga tema ees ja taga on vahed väga väikesed.

Tomingas läheb neljandaks! Kaotust Öbergile on 39,7 sekundit.

Tomingas tabab taas kõik märgid!

Nüüd läheneb Tomingas lasketiirule.

4,3 km vaheajapunktis on Tomingas 62 naise seas kaheksandal kohal, Öbergile on kaotust 30,9 sekundit. 1,1 sekundi sees on koguni neli naist.

Tõenäoline võitja Hanna Öberg on finišis ja ta edestab Röiselandi 23,9 sekundiga.

Tuuli Tomingas tabab esimeses tiirus kõik märgid! Suusakiirus on samuti päris hea olnud, ta läheb kuuendale kohale, kaotust Öbergile on 21,8 sekundit.

Oja laseb ka püstitiirus ühe trahvi.

Talihärm on finišis 26. ajaga, kaotus Röiselandile on 2.06,8.

Teise tiiru liidrina tulnud Hanna Öberg laseb ka püsti viiest viis. Edu Röiselandi ees on nüüd 21,9 sekundit. Suure tõenäosusega on just Öberg tänane võidunaine.

Talihärm läheb teise tiiru järel 27 läbinu seas 26. kohale, kaotust Röiselandile on 1.48,1.

Oja eksib esimeses tiirus ühel korral.

Talihärm eksib püstitiirus kahel korral.

Startinud on ka Regina Oja, viie minuti pärast saab lähte Tuuli Tomingas

Esimeses tiirus on liidriks tõusnud rootslanna Hanna Öberg, ta edestab Röiselandi koguni 17,5 sekundiga.

Talihärm saab avatiirus kõik märgid maha, kuid vahepeal läks rütm sassi ning sinna läksid mõned sekundid kaduma. Talihärm läks 12. kohale, liidrile Röiselandile on kaotust 24 sekundit.

Kui 15 naist on esimese tiiru läbinud, hoiab liidrikohta Röiseland, edestades 2,5 sekundiga Innerhoferit.

Ühtlasi on Talihärm pääsenud rajale.

Laupäeval põrunud ja alles 84. koha saanud Vittozzi on tänast sõitu alustanud juba paremini.

Talihärm pääseb eestlannadest esimesena rajale kell 14.53.

Marketa Davidova on rajale läinud!

Juba 10 minuti pärast on naiste sõit algamas!

Naiste 7,5 km sprindiga tehakse algust kell 14.40. Võistlusest võtab osa 104 naist, eestlannasid on stardis neli: Johanna Talihärm (26), Regina Oja (43), Tuuli Tomingas (62) ja Kadri Lehtla (97).

"Eilne sõit oli väga-väga kohutav, aga täna polnud palju parem," rääkis Zahkna ETV otse-eetris. "Eilne päev lõi masti natuekne maha. Teadsin, et ma samamoodi ei lähe, vaid proovin ja kui saan haamri, siis okei, aga lähen algusest peale ikkagi võitlema. Võtsin riski, et mingi hetk võib tulla ärakukkumine. Sain teada, kui kaua niimoodi kestan. Juba soojendusel oli tunda, et kuidagi jalgades pole värskust Kontiolahtis""Tundsin soojendust tehes, et jalad olid natuke tühjad ja õiget vurtsu jalgades ei olnud," lisas Ermits. "Paraku tuli raja peal sama tõdeda ja sõidu poolelt oli selge lati alt läbi minek. Püstitiir oli positiivne, lamades peab veel asju analüüsima. Sõidus oleme liiga palju maas."

Naiste sõit on kavas kell 14.40.

Nüüd saab meeste sõidule lõplikult joone alla tõmmata! Bö võidab ülekaalukalt, talle järgnevad Samuelsson ja Ponsiluoma. Zahkna saab 64. ja Ermits 67. koha, Ränkeli laeks jäi 91. positsioon.

Ränkel jõuab finišisse, hetkel 81. koht (+4.37,9):

Finišis hoiab Zahkna hetkel 53. ja Ermits 55. kohta.

Ränkel teeb püstitiirus neli eksimust ning läheb 84 sportlase seas hetkel 83. kohale (+3.46,7).

Kas esikümnes võib veel muutusi näha?

Ränkel läheb ühe eksimuse juures avatiiru järel 61. kohale (+1.15,3).

Christiansen (+51,9) läheb omakorda kolmandaks, lükates poodiumilt välja Faki.

Erik Lesser tuleb finišisse seitsmendana, kaotades liidrile Böle 1.09.

Zahkna tuleb finišisse 33. kohal (+3.20,5). Ermitsat edestab ta nelja sekundiga.

Starti on pääsenud nüüd ka Raido Ränkel.

Ermits on vahepeal jõudnud finišisse, kaotust Böle kogunes lõpuks ligi 3 ja pool minutit.

Zahkna tegi teises tiirus kaks eksimust ja läheb hetkel 37 sportlaste seas 32. kohale (+2.41,1).

Samal ajal jõuab Johannes Thingnes Bö finišisse, edestades Samuelssoni koguni 44,1 sekundiga.

Eile tavadistantsil võidutsenud Laegreid laseb avatiirus puhtalt, aga läheb 12. kohale. Kaotust Böle on 23,5 sekundit.

Ermits laseb teises tiirus puhtalt, seega jääb tema arvele täna kolm trahvi. Eestlasel on Böle kaotust 2.41,1.

Zahkna laseb avatiirus kõik märgid alla! Eestlane läheb 16. kohale (+34).

Johannes Thingnes Bö liigub omas maailmas. Teises tiirus on norralane taas eksimatu, tema edu samuti puhtalt lasknud Jakov Faki ees on 36 sekundit.

Vahepeal on rajale pääsenud ka Rene Zahkna.

Ermits on avatiiru järel hetkel viimane.

Puhtalt sõiduga juba Böle 40 sekundit kaotanud Ermitsal jääb avatiirus koguni kolm märki üles.

Bö laseb viiest viist ja läheb kindlaks liidriks, edu Latõpovi ees 16,8 sekundit.

Venelased on alustanud sprindisõitu hästi, hetkel avatiiru järel nelja parema seas kolm venelast:

Kalev Ermits on pääsenud rajale.

Johannes Thingnes Bö on startinud rajale.

Esimsed sportlased on rajale startinud!

Kui eile sai ühe eksimuse eest lasketiirus minutilise ajatrahvi, siis täna tuleb läbida 150 m trahviring.

Mehi on võistlustules 101, eestlastest on stardis Kalev Ermits (stardinumber 16), Rene Zahkna (36) ja Raido Ränkel (81).

Tervist, laskesuusasõbrad! Juba vähem kui poole tunni pärast algab meeste 10 km sprint.