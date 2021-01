OTSEBLOGI | Oberhofi laskesuusatamise teatesõit: Eesti meeskond on teise vahetuse järel 11. kohal

Oberhofi laskesuusatamise MK meeste teatesõit

Itaalia jääb 6. lasketiiru järel liidriks ja vahe läheb suuremaks. Prantsusmaa kaotab 10 ja Saksamaa 12 sekundiga. Norra jääb neljandaks (+55).

Robert Heldna sai kolme varuga märgid alla ning Eesti langes 15. kohale (+2.25).

5. lasketiir: Itaalia sai suure tuulepuhangu käes kahe varuga märgid alla ja jäi liidriks. Prantsusmaa kaotab 3,4 ja Saksamaa 4,9 sekundiga. Tarjei Bö hoiab Norra neljandal kohal (+50,6).

Teine vahetus. Itaalia on kindel liider, Eesti on tublil 11. kohal (+1.49).

Ermits vajas kõiki varupadruneid, kuid sai õnneks märgid maha. Eesti on nüüd 10. kohal (+1.36).

Hofer laseb täpselt ja jätab Itaalia ka 4. laskmise järel liidriks. Prsantsusmaa kaotab teisena 13,1 sekundiga.

Kalev Ermits lasi viiest viis ja Eesti on 7. kohal (+54,4). Norra ja Rootsi läksid trahviringile.

Itaalia tõuseb 3. laskmisega liidriks. Prantsusmaa teine ja Šveits kolmas.

Kohe teise vahetuse esimene laskmine.

Esimene vahetus: Saksamaa vahetas esimesena, Itaalia kohe kannul. Esiviisik on vaid kuue sekundi sees. Eesti on 14. kohal (+41,2).

7 km vaheajas on Eesti kukkunud 13. kohale. Kaotust liidritele on tulnud kõvasti juurde ning on 38,2 sekundit. 9. koht on aga vaid paari sekundi kaugusel.

Siiani on seis meie jaoks suurepärane. Hetkeseis 2. laskmise järel:

Saksamaa ja Itaalia pääsevad püstitiirust esimestena minema. Zahkna lasi viiest viis ning Eesti on 8. kohal (+15,0).

Kohe tuleb avavahetuse püstitiir, esikolmikus on Norra, Itaalia ja Šveits.

3,3 km vaheajas on Zahkna kukkunud 12. kohale (+12,5).

Esimene laskmine on alanud.

Rene Zahkna vajas ühte varupadrunit ja sai märgid alla. Eesti on esimese tiiru järel 10. kohal (+8,). Liider on Valgevene Norra ees.

Võistlus on alanud.

Stardiprotokoll:

Tere spordisõbrad! Kell 15.30 algab Oberhofis meeste laskesuusatamise 4x7,5 km teatesõit. Eesti meeskond (nr 19) läheb rajale rivistuses Rene Zahkna, Kalev Ermits, Robert Heldna ja Raido Ränkel.