OTSEBLOGI | Milline lõpp! Fourcade pani vägevale karjäärile võimsa punkti, kes võidutseb naiste seas?

Ka naiste üldseis on väga põnev ning esikohale heitlevad Dorothea Wierer ja Tiril Eckhoff. Hetkel edestab Wierer norralannat kaheksa punktiga. See tähendab, et kui 3. kohalt startiv Eckhoff suudab võita, peab 19. kohalt alustav Wierer kristallgloobuse saamiseks lõpetama teisena. Kui Eckhoff saab teise koha, vajab Wierer kolmandat kohta ning kui norralanna on kolmas, peab itaallanna olema neljas.



Kontiolahti MK jälitussõidud Zahkna ja Ermits täna punktikohale siiski ei jõudnud, viimases tiirus põrunud mehed saavad lõpuks 48. ja 49. koha. Fillon Maillet ja Jacquelin kindlustavad Prantsusmaale kolmikvõidu. Bö jääb neljandaks, aga sellest piisab üldvõiduks! Fourcade paneb karjäärile vägeva punkti ja võtab MK-etapi võidu! Seis 4. tiiru järel. Tuletame meelde, et Bö'le piisab neljandast kohast, et üldvõitjaks tulla. 4. lasketiir. Valus-valus. Jacquelinil jääb kolm märki üles, Fourcade'l kaks. Ermits eksib 3. tiirus kahel korral ja langeb 33., Zahkna laseb puhtalt ning on 36. kohal. Hetkeseisuga oleks Fourcade MK-sarja üldvõitja.... Ärgem rutta aga sündmustest ette! Üks tiir on veel jäänud. 3. lasketiir. Jacquelin ja Fourcade eksivad ühel märgil, aga Bö ei suuda võimalust ära kasutada ja jätab koguni kolm märki üles! Zahkna laseb samuti puhtalt ning hoiab 40. kohta! Esikümnes on vahed hakanud venima. Samal ajal laseb Ermits puhtalt ja hoiab 30. kohta (+2.28,9). 2. lasketiir. Jacquelin ja Fourcade lähevad liidritena minema! Bö'd ootab ees üks trahviring. Prantslased on liidri Bö kinni püüdnud ning kolmik jätkab koos. Rene Zahkna eksis paraku lausa kahel lasul ning on 49. kohal (+2.57). Kalev Ermits eksib viimasel lasul! Ta on 33. kohal (+2.08). Prantslased Fourcade ja Jacquelin on samuti täpsed ning kaotavad avatiiru järel Bö`le umbes 8 sekundiga. Väga rahulikult ja kindla peale lasknud Bö on esimeses lamadestiirus täpne ning jääb liidriks. Bö ja Fourcade`i vahe esimeses vaheajas on 19 sekundit. Võistlus on alanud. Meeste stardirivi: