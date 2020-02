OTSEBLOGI | Milleks on Zahkna ja Oja võimelised MM-i segapaaristeates?

Eestlastel on põhjust oodata head tulemust, sest Rene Zahkna ja Regina Oja on tänavu MK-etappidel saavutanud sel distantsil viienda (Östersundis) ja teise koha (Pokljukas).

Särginumbrit 1 kannavad prantslased Anais Bescond ja Emelien Jacqueli, kellele Zahkna ja Oja kaotasid jaanuari lõpus vaid 5,9 sekundiga.

Võistlus peetakse vaid 1,5-kilomeetrisel ringil (trahviring on 75 m) Mõlemad võistkonnaliikmed käivad rajal kahel korral. Ühel vahetusel on kaks lasketiiru. Vahetuse üleandmiskoht on kohe pärast lasketiiru või trahviringi. Esimesel startijal koguneb kogudistantsiks 6 ja teisel 7,5 km.

Kokku on stardis 30 võistkonda.



Laskesuusa MM: segapaaristeade 2.6km peal on Oja langenud kümnendaks, liidrist Rootsist maas 10,2 sekundiga. Seis 1. lasketiiru järel: 1. lasketiir. Oja alustab nulliga ja Eesti hetkel 4. Liidriks tõusis Öberg ja Rootsi. 1.1 km peal hoiab Oja kuuendat kohta, kaotust Norrale 4,9 sekundit. Start on antud! Sõit on kohe algamas. Nagu teada, siis Oja stardib täna esimesest rivist numbri all 2. Võistlus peetakse vaid 1,5-kilomeetrisel ringil (trahviring on 75 m) Mõlemad võistkonnaliikmed käivad rajal kahel korral. Ühel vahetusel on kaks lasketiiru. Vahetuse üleandmiskoht on kohe pärast lasketiiru või trahviringi. Esimesel startijal koguneb kogudistantsiks 6 ja teisel 7,5 km. Tervist, spordisõbrad! Juba veidi vähem kui poole tunni pärast algab segapaaristeade, kus Eestit esindavad taas Regina Oja ja Rene Zahkna.