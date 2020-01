OTSEBLOGI | Mida suudavad Eesti laskesuusamehed Oberhofi sprindidistantsil?

Tugeva vihmasaju tõttu tehti rajal aga muudatusi. Kui algselt pidid mehed läbima 3,3 km pikkust ringi, siis nüüd on ette valmistatud 2,5 km ring. Seega võistlevad täna laskesuusatajad järgmise kava järgi: 2,5 km - lamades tiir - 2,5 km - 2,5 km - püstitiir - 2,5 km.

Eesti sportlasi on täna stardis neli. Rene Zahkna stardib numbri all 63, Kalev Ermitsa numbriks on 78, Raido Ränkelil 98 ja Kristo Siimeril 108. Kokku on täna stardis 111 meest.

Meeste 10 km sprindidistantsile antakse avapauk kell 15.30.

LASKESUUSATAMISE OBERHOFI MK-ETAPP: MEESTE SPRINT

Meeste 10 km sprindi esimesed startijad on järgnevad:

Tere kõik spordisõbrad!

Alustuseks meenutus, mis juhtus Oberhofis eile: https://sport.delfi.ee/news/suusatamine/laskesuusatamine/oberhofis-voitis-roiseland-parimad-eestlannad-alles-kuuendas-kumnes?id=88607651