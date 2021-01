OTSEBLOGI | Loginov võitis Anterselvas tavadistantsi, Zahkna tegi hooaja parima võistluse

LASKESUUSATAMISE ANTHOLZ-ANTERSELVA MK (22.01)

Täpselt lasknud Aleksandr Loginov võtab venelaste selle hooaja esimese individuaalse etapivõidu. Ta edestab norralast Sturla Holm Laegreidi (2 trahvi) 58,5 sekundiga. Kolmas on hetkel finišis prantslane Quentin Fillon Maillet, kes kaotas Loginovile kahe trahvi juures 1.10,6-ga. Koduradadel võistlev Lukas Hofer (2) jäi Fillon Maillet`st maha kõigest 0,1 sekundiga. Nelja tiiru peale korra eksinud Rene Zahkna on hetkel 36. (+4.06). Kalev Ermits (6 trahvi) on praegu 73. (+7.12).

Veel üks nulliga mees - ukrainlane Dudšenko läheb 4. tiiru järel lausa kolmandaks (+1.12).

"Mul on laskmise üle hea meel, sõitmise osas ei ole imet paari nädalaga juhtunud. Hoidsin end keerulistes kohtades tagasi, et mujal suurt kaotust ei tuleks. Elu esimene nelja nulliga võistlus oli tegelikult päris lähedal, tingimused olid väga head," sõnas ühe trahvi saanud Rene Zahkna ETV otseülekandes. Hetkel on eestlane finišis 26. kohal.

Teine nulliga mees täna - austerlane Komatz tõuseb 4. tiiru järel 8. kohale (+1.49).

Ermits lõpetab kuue trahviga - viimases tiirus lisandus veel üks - ning on 56. (7.09). Zahkna hoiab seal 26. kohta.

Laegreid tõuseb finišis teiseks.

Hofer on finišis ning läheb teiseks, kaotust Loginovile 1.10.

Hofer tõuseb 4. tiiru järel kolmandaks. Koduradadel võistlev itaallane kaotab Loginovile 1.21.

Heldna jättis ka teises tiirus kaks märki üles, talle kuulub 92. koht (+5.52). Ermits sai 3. tiirus veel ühe trahvi ning on 69. (+5.56).

Loginov on võitjana finišis. Ponsiluoma kaotab 1.18, Eder 1.26 ja Thingnes Bö 1.56-ga. Zahkna on hetkel veel 14. kohal.

Laegreid on viimases tiirus täpne ja läheb Loginovi järele teiseks (+1.07). Zahkna on nüüd 20.

Zahkna on finišis 11. kohal (+2.48). Hetkel juhib Ponsiluoma, finišisse on jõudnud 24 meest.

Peifferi lootused poodiumikohale on kustunud. Kolmanda laskmise järel teisel kohal olnud sakslane jättis kaks märki üles ning on viimase laskmise järel 4. (+2.17).

Hetkeseis 4. laskmise järel:

Loginov läbib ka viimase lasketiiru puhaste paberitega ja läheb kindlalt liidriks. Venelane lõhkus tiiru järel suusakepi, kuid suurt kaotust see talle ei peaks tähendama. Edu Ederi ees on 1.30. Thingnes Bö jättis kaks märki üles ja on 4. (+2.29). Zahkna on kukkunud 12. kohale.

Rene Zahkna viimases tiirus ja saab märgid alla. Eestlane läheb 9. kohale (+2.23), kui neljanda laskmise on läbinud 24 meest.

Eder viimases tiirus ja jätab ühe märgi üles. Hetkel läheb liidriks 8,4 sekundiga Ponsiluoma ette.

Ermits saab teises tiirus veel kaks trahviminutit. Ta läheb hetkel alles 55. kohale (+4.57).

Zahknal jäi kolmandas tiirus üks märk üles, ta hoiab 22 sportlase seas 13. kohta (+2.44,0).

Ermits tegi kaks eksimust ning hoiab avatiiru järel 57 sportlase seas 52. kohta (+2.41,3).

Hetkeseis 2. lasketiirus. Loginov on liider, Zahkna kümnes:

Zahkna laseb ka teises tiirus puhtalt. Eestlane hoiab 8. kohta, kaotust Ederile on 1.10,5.

Ermits on pääsenud rajale.

ETV otse-eetrist on näha, et lasketiirule hakkab lähenema kõva udu. Seega võivad esimesena startinud suusatajad saada konkurentide ees eelise.

Avatiir ebaõnnestub totaalselt Rastorgujevsi jaoks, kelle ajale lisandub kaks trahviminutit. 26 sportlast on esimese tiiru läbinud, Zahkna on 12.

Zahkna teeb avatiirus puhta töö! Eestlane läheb 19 sportlase seas 11. kohale, kaotust liidrile Desthieux'le on 36,7 sekundit.

2.7 km peal kaotab Zahkna Dollile 29,8 sekundiga.

Zahkna kaotab 0,9 km peal Ponsiluomale 10 sekundiga, eestlane on hetkel 22 sportlase seas 21.

Esimesena startinud Doll tegi avatiirus juba kaks trahvi.

Nüüd on rajal ka Rene Zahkna.

Benedikt Doll on startinud rajale.

Võistlustules on 97 laskesuusameest, nende hulgas ka kolm eestlast: Rene Zahkna (stardinumber 18), Kalev Ermits (56) ja Robert Heldna (93).

Tervist, laskesuusasõbrad! Juba peagi on algamas meeste 20 km sõit.

