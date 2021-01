OTSEBLOGI | Laskesuusatamise teatesõit: kahel trahviringil käinud Oja lõpetas viimasena, Talihärm tõstis Eesti 18. kohale

Naiste teatesõit Oberhofis

7. laskmine. Saksamaa tõuseb liidriks. Valgevene kaotab 3,3 ja Rootsi 25,6 sekundiga.

Eesti vahetas 16. kohal (+4.22).

Kolmas vahetus: Valgevene vahetas liidrina, kuid Saksamaa on kohe kannul.

Tomingas lasi jälle viie lasuga märgid alla ning Eesti on 16. kohal (+4.00).

Valgevene tõuseb 6. tiiruga liidriks. Saksamaa kaotab teisena 23,7 sekundiga, Prantsusmaa läks kahele trahviringile! Norra ja Eckhoff said samuti kaks trahviringi.

Tuuli Tomingas lasi kiirelt märgid alla ning Eesti on tõusnud 17. kohale (+3.56). Meie järel on Jaapan ja Kasahstan. Slovakkia on juba maha võetud.

5. laskmine: Prantsusmaa jääb liidriks ja kasvatab edumaad.

Talihärm lõpetab teise vahetuse 18. kohal (+3.50) ja saadab rajale Tuuli Tominga.

Teine vahetus: Prantsusmaa juhib Rootsi ees 6,2 sekundiga. Järgnevad Valgevene (+7,4) ning Venemaa (+34,1) ja Saksamaa (+34,3).

Talihärm sai varupadrunitega märgid maha ning Eesti jätkab 19. kohal (+3.35).

Neljas laskmine: Prantsusmaa on liider. Norra jätkab alles 13. kohal:

Johanna Talihärm sai varupadrunitega märgid alla, kuid Eesti on 19. kohal (+3.06). Eesti on mööda saanud Slovakkiast.

Liidrid on kolmandas tiirus.

Persson tõstab Rootsi liidriks. Kohe järel Saksamaa. Itaalia sai kaks trahvi ja kukkus 15. kohale (+1.34).

Itaalia vahetas esimesena. Prantsusmaa kaotab 10 ja Saksamaa 11 sekundiga. Rootsi on neljas (+14) ja Norra üheksas (+41). Suurepärase alguse teinud soomlannad on seitsmendal kohal. Eesti vahetas viimasena (+2.57).

Regina Oja saab püstitiirus kolme varupadruniga märgid alla. Eesti on kukkunud viimasele kohale (+2.19).

Vittozzi viib Itaalia teise laskmisega liidriks. Hinz (Saksamaa) kaotab 7,1 ja Brorsson (Rootsi) 10,4 sekundiga. Venemaa läks ühele trahviringile ning kukkus 11. kohale (+46).

Liidrid tulevad teise lasketiiru.

Regina Oja läheb kahele trahviringile! Eesti on eelviimasel kohal ja kaotab liider Venemaale 1.26.

Venemaa läheb esimese laskmise järel liidriks. Oja sai esimese viie lasuga alla vaid kaks märki...

Regina Oja sõidab hetkel 18. kohal.

Võistlus on alanud.

Tänane stardiprotokoll:

Tere spordisõbrad! Saksamaal Oberhofis jätkuval laskesuusatamise MK-etapil on täna kavas naiste 4x6 km teatesõit. Eesti naised Regina Oja, Johanna Talihärm, Tuuli Tomingas ja Kadri Lehtla kannavad võistlusnumbrit 16.

