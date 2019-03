Eestlasi on stardis kolm - Rene Zahkna (nr 26), Kalev Ermits (34) ja Roland Lessing (72).

Suurfavoriit on kindlasti MK-sarja üldliider Johannes Thingnes Bö (nr 28), kes on tänavu võitnud seitsmest sprindietapist lausa viis. Lisaks 25-aastasele norralasele on sellel distantsil suutnud esikoha võita vaid venelane Aleksandr Loginov (nr 36) ja norralane Vetle Sjaastad Christiansen (13).

Üldse on täna stardis 104 meest (stardinimekiri).