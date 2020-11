OTSEBLOGI | Laskesuusatamise MK-hooaeg algas suurüllataja võiduga!

Laskesuusatamise MK-avaetapp (tavadistantsid)

Hetkeseis finišis. Ermits on jätkuvalt 35.

Vahele uudis kahevõistluse rindelt: https://sport.delfi.ee/news/suusatamine/eesti/kristjan-ilves-sai-huppevoistlusel-13-koha?id=91808687

Ermits on nüüd langenud 35. ja Zahkna 41. kohale.

Sakslane Erik Lesser (1 trahv) sõidab end kolmandaks (+1.03).

Siimer on kolme laskmise järel kahe trahviga 72. kohal (+5.01).

Kalev Ermits on finišis 33. kohal (+4.39). Zahkna on hetkel 38. (+5.51). Kas Ermits jääb punktidele?

Ermits on langenud viimase laskmise jäörel 35. kohale, Zahkna on 40.

Alles viienda MK-sarja sõidu teinud norralane Sturla Holm Laegreid on võitjana finišis. Täpselt lasknud norralane edestas Johannes Thingnes Bö`d 19,6 sekundiga.

Ermits on viimases tiirus täpne ja läheb 32. kohale (+4.23).

Johannes Thingnes Bö on finisis liider, Quentin Fillon Maillet kaotab 46,3 ja Moravec 47,3 sekundiga.

Hetkeseis viimase laskmise järel:

Quentin Fillon Maillet on finišis uus liider.

Rene Zahkna viimases tiirus täpne ning läheb ühe trahviga 30. kohale (+5.09).

Norra suurüllataja Sturla Holm Laegreid on võtmas võitu - ka viimases tiirus täpne ning tema edu on enne viimast ringi Thingnes Bö ees 36,3 sekundit.

Jakov Fak lükkab finišis Loginovi liidrikohalt. Viimasel laskmisel kaks möödalasku teinud Rastorgujevs lõpetab viienda ajaga (+1.42).

Siimer oli teises tiirus täpne - 49. (+2.50).

Kalev Ermits kolmandas tiirus - eksib korra, saab teise trahvi ning läheb 36. kohale (+3.54). Zahkna on seal hetkel 38.

Loginov (2 trahvi) on finišis liidriajaga 51.16,2.

Johannes Thingnes Bö on viimases tiirus täpne ja läheb liidriks. Quentin Fillon Maillet kaotab teisena 29 sekundiga.

Quentin Fillon Maillet on viimases tiirus täpne ja tõuseb uueks liidriks. Fak kaotab teisena juba 35 sekundiga.

Tarjei Bö lootused kõrgele kohale kustusid viimases tiirus - norralasele kaks trahvi (kokku 3) ning hetkel 5. koht (+1.07).

Norra suurüllataja Sturla Holm Laegreid on ka kolmandas tiirus täpne ja juhib võistlust 32 sekundiga Moraveci ees.

Rene Zahkna on kolmandas tiirus täpne ja läheb 30. kohale (+3.55).

Jakov Fak saab viimases tiirus oma ainsa trahvi, ent jääb liidriks. Jacquelin kaotab teisena 22 ja Loginov kolmandana 36 sekundiga.

Loginov eksis viimases tiirus korra (kokku 2 trahvi), kuid läheb hetkel liidriks.

Siimer sai avatiirus ühe trahvi ning läheb 57. kohale (+2.00).

Johannes Thingnes Bö saab kolmandas tiirus õnnega pooleks nulli ja läheb kolmandaks. Kaotust liider Moravecile on 5,2 sekundit.

Kalev Ermits eksib teises tiirus viimasel lasul! Eestlane on 28. (+2.00). Puhas laskmine oleks andnud 10. koha...

Ermits on avatiiru järel endiselt kõrgel 18. kohal.

Viiendat MK-sarja starti tegev norralane Sturla Holm Laegreid on teise tiiru järel liider. Edu Moraveci ees 12,5 sekundit.

Rene Zahkna oli teises tiirus täpne ja läheb hetkel 34 mehe hulgas 27. kohale (+2.46).

Ka kolmanda tiiru järel jätkavad Fak ja Rastorgujevs puhaste paberitega. Sloveenlane edestab lätlast 15,9 sekundiga. Loginov on kolmas (+36).

Teises tiirus ühe eksimuse teinud Loginov on kolmandas tiirus täpne ja tõuseb hetkeseisuga liidriks.

Teises tiirus on uus liider - nulli lasknud Moravec juhib Faki ees 5,2 sekundiga.

Kalev Ermits sai avatiirus nulli ja on 15. kohal (+33,5).

Johannes Thingnes Bö läbib teise tiiru puhaste paberitega ning tõuseb neljandaks (+21,2).

Quentin Fillon Maillet saab teises tiirus ühe trahviminuti. Tema on kokkuvõttes neljas (+37).

Teise tiiru järel on liider sloveenlane Jakov Fak. Nulliga jätkav Rastorgujevs on teine (+6,3). Tarjei Bö sai ühe trahvi ning on kolmas (+32,3).

Rene Zahkna sai paraku esimeses tiirus ühe trahvi. Temal on kaotust liidrile 1.49 ning koht 30.

Liider on Loginov, Tarjei Bö kaotab 2,9 sekundiga.

Johannes Thingnes Bö saab ühe trahvi ning on 11. (+51,1).

Quentin Fillon Maillet saab samuti nulli ning läheb neljandaks (+3,6).

Rene Zahkna on startinud.

Esimese laskmise järel on hetkel liider Loginov. Lätlane Rastorgujevs kaotab 18 sekundiga.

Johannes Thingnes Bö (nr 26) on startinud.

Tarjei Bö (nr 17) ja mulluse MK-sarja kolmas mees Quentin Fillon Maillet (nr 18) on startinud.

Võistlus on alanud - Leitner (nr 1) on rajal. Stardinimekirja esimene ots on selline:

Vahele uudis ka tänasest MK-sarja murdmaasõidust. https://sport.delfi.ee/news/suusatamine/murdmaasuusatamine/blogi-johaug-voitis-10-km-klassikasoidu-noore-rootslanna-ees-ainus-eestlanna-oli-67?id=91808015

Peatreener Indrek Tobreluts ütles ERRi otseülekandes, et tuuleolud on lasketiirus head ja täna tuleb tema arvates kindlasti ka nulliga läbijaid.

Tere suusasõbrad! Täna tehakse Soomes Kontiolahtis algust laskesuusatamise MK-sarja uue hooajaga. Kell 12.00 algab meeste 20 km tavadistants. Meie meestest lähevad starti Rene Zahkna (võistlusnumber 31), Kalev Ermits (45) ja Kristo Siimer (66).