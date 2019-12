OTSEBLOGI | Laskesuusatamise MK-etapp jätkub sprindisõitudega, Raido Ränkel teeb MK-sarja debüüdi

LASKESUUSATAMISE MK-AVAETAPP: SPRINT

Tarjei Bö lükkab kohe Loginovi teiseks, edu venelase ees 8,1 sekundit. Kas siit tuleb etapivõit?

Loginov läheb finišis uueks liidriks, edu Bjöntegaardi ees 4,6 sekundit!

Eberhard kaotab finišis 2,1 sekundiga Bjöntegaardile.

Ermits on 1. lasketiiru järel 47. Samal ajal on Rene Zahkna startinud.

Rastorgujevs jõuab finišisse viienda ajaga, kaotust Bjöntegaardile 45,3 sekundit.

Hetkeseis 1. tiiru järel:

Kahju. Ermits jättis lamamistiirus kaks esimest märki üles.

Puhtalt lasknud Martin Fourcade läheb 1. lasketiirus liidriks.

Tarjei Böl jääb teises tiirus üks märk ning peab ikkagi ühe trahviringi läbima. Samal ajal noorem vend Johannes tegi lamamistiirus samuti ühe vea.

Ermits kaotab 2,1km peal Böle 26 sekundit, mis on hetkel 41. aeg.

Finišis on hetkel liidrina norralane Bjöntegaard.

Johannes Thingnes Bö läheb 2,1 km peal liidriks, edu Fourcade'i ees 5,3 sekundit.

Rastorgujevsil jääb teises tiirus viimane märk üles, kokku temalt täna kolm eksimust.

Ühtlasi on nüüdseks startinud Kalev Ermits.

Simon Desthieux samuti esimeses tiirus ei eksi.

Puhtalt lasknud Tarjei Bö läks 1. tiirus liidriks.

Alexander Loginov laseb lamamistiirus kiirelt ja vigadeta. Hetkeseis 1. tiirus:

Julian Eberhard jätab lamamistiirus kaks märki üles.

Tarjei Bö läheb 2,1 km peal uueks liidriks.

Simon Eder eksib ühe märgiga.

Lätlane Rastorgujevs jätab juba esimesel laskmisel kaks märki üles.

1. lasketiirust läbinute seas on praegu liider venelane Latõpov.

14ndana on just rajale pääsenud austerlane Simon Eder.

Esimene mees on sõidule startinud!

Ermitsa stardinumbriks on 46, Zahknal 67 ja Ränkelil 88. Kokku on stardis 109 meest.

Tervist, spordisõbrad! Juba peagi on algamas meeste Östersundi MK-etapil algamas meeste 10 km sprint. Eestlasi on stardis kolm: Kalev Ermits, Rene Zahkna, Raido Ränkel. Endise murdmaasuusataja Ränkeli jaoks on see MK-sarja debüüt.