OTSEBLOGI | Laskesuusa MK-sari jätkub Austrias: kui kõrgesse mängu sekkuvad Eesti naised sprindis?

Laskesuusatamise MK-etapp Hochfilzenis: sprindid

Tuuli Tomingas arvas ETV-le antud intervjuus, et rajaolud naiste võistluse käigus suuresti muutuda ei tohiks. Rada on kiire ja kõva, erinevalt Kontiolahtist, kus tagumistel tuli pehme lume sees sumbata. Tuuli soovis isale õnne 60. juubeli puhul. "Mul on väga hea meel, et ta mind tantsutrennist ära võttis," ütles Tomingas.