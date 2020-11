OTSEBLOGI | Kuidas läheb eestlastel laskesuusatamise MK-hooaja avaetapil?

Meie meestest lähevad tavadistantsil starti Rene Zahkna (võistlusnumber 31), Kalev Ermits (45) ja Kristo Siimer (66).

Favoriitidest on MK-sarja valitseva meistri Johannes Thingnes Bö stardinumbriks 26. Norralase vanem vend Tarjei Bö läheb rajale 17ndana. Mullu kokkuvõttes kolmanda koha saanud prantslase Quentin Fillon Maillet võistlusnumber on 23. Teiste prantslaste numbrid on: Emilien Jacquelin 15, Simon Desthieux 18, Fabien Claude 46 ja Antonin Guigonnat 77.

Eesti naistest on täna stardis Johanna Talihärm (number 20), Regina Oja (44), Tuuli Tomingas (61) ja Kadri Lehtla (90).

