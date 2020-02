OTSEBLOGI | Kuidas läheb Eesti laskesuusanaistel MM-i tavadistantsil?

Võistlustules on täna ka kolm eestlannat. Regina Oja stardib numbri all 4, Johanna Talihärm läheb rajale 55. ja Tuuli Tomingas 80. numbrina. Kokku on stardis 100 naist.

Mullusel Östersundi MM-il sõitis Tomingas tavadistantsil välja 25. koha. 30 parema hulka mahtus ka Talihärm (28.). Regina Oja oli toona 59.

Naiste 15 km tavadistants saab alguse Eesti aja järgi kell 15.15. Delfi kajastab sõitu otseblogi vahendusel.

Kolmapäeval jätkub laskesuusa MM meeste 20 km tavadistantsi sõiduga.

LASKESUUSA MM: NAISTE 15 KM Võistlustules on täna ka kolm eestlannat. Regina Oja stardib numbri all 4, Johanna Talihärm läheb rajale 55. ja Tuuli Tomingas 80. numbrina. Tere! Kohe algab naiste 15 km distants. Stardinimekirja algus: