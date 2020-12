OTSEBLOGI | Kontiolahti MK: mida suudab Kalev Ermits meeste jälitussõidus?

Meeste jälitussõit algab kell 14.20. Eesti laskesuusameestest pääses 60 hulka ainsana Kalev Ermits. Ermits läheb rajale 43. kohalt, alustades Tarjei Böst üks minut ja 52 sekundit hiljem.

Tarjei Bö järel tuleb teisena stari Arnd Pfeiffer (+14 sekundit) ja kolmandana norralase noorem vend Johannes Thingnes Bö (+29).

Naistel on täna kavas hooaja esimene teatesõit. Kokku on võistlustules 21 koondist, Eesti stardib numbri all 17. Eesti teatenelikusse kuuluvad Regina Oja, Tuuli Tomingas, Johanna Talihärm ja Kadri Lehtla. Teatesõit saab stardi kell 16.15.

LASKESUUSATAMISE KONTIOLAHTI MK (05.12) Ermitsal jääb ka teises tiirus kolm märki üles ning ees ootab kolm trahviringi. Bö'le järgnevad Dale (+24,9), Hofer (+28,1), Fak (+28,6) ja Samuelsson (+29,0). Johannes Thingnes Bö tuleb ka teisest tiirust välja puhaste paberitega ning kasvatab jälitajate ees edu. Ermits eksis kolmel korral ning langes 55. kohale (+2.36,2). 1. lasketiirus läheb liidriks puhtalt lasknud Thingnes Bö, edestades 10,5 sekundiga Pfeifferit. Tarjei Bö eksis kolmel korral ning langes arvestuses kõvasti. Ermits on võtnud 1,1 km peal sekundi Bö'lt tagasi, eestlane jätkab 43. kohal. Ermits on pääsenud vahepeal samuti rajale. 1,1 km peal on Tarjei Bö edu Pfifferi ees 13,3 ja noorema Bö ees 24,5 sekundit. Esimene mees on rajal! Stardijärjekorra esimesed 20: Kalev Ermits alustab sõitu 43. kohal, Tarjei Böst 1.52 hiljem. Tervist, spordisõbrad! Juba peagi algab meeste 12,5 km jälitussõit!