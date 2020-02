OTSEBLOGI | Kas Eesti mehed saavad MM-i individuaalsõidus paremini märkidele pihta kui naised?

Laskesuusa MM: meeste 20 km

Kui 55 meest on avatiirust läbi läinud, siis pingerivi näeb välja selline. Ühel lasul eksinud Johannes Bö on 21. positsioonil.

Zahkna läheb teisest tiirust läbi puhaste paberitega ning tõuseb praegu 10. kohale.

Avatiiru järel on liidriks Tarjei Bö, kes edestab 4,7 sekundiga Fourcade'i. Mõlemad mehed on avatiiru läbinud puhaste paberitega.

33 meest on avatiirust läbi läinud ning Zahkna on 25. kohal.

Zahknal jääb avatiirus üks märk üles.

Eestlastest on praeguseks rajale saanud Zahkna. Esimesse tiiru ta veel jõudnud ei ole.

Kaheksa meest on esimese tiiru läbinud. Pooled mehed on seda teinud puhaste paberitega. Liidriks on bulgaarlane Anev.

Võistlus on alanud!