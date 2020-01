OTSEBLOGI | Kas Eesti meeslaskesuusatajad lõpetavad Ruhpoldingu MK-etapil punktipõua?

Ruhpoldingu MK-etapp: meeste sprint

Seis finišis. Vaevalt, et siia suuri muutusi enam tuleb:

Ermits eksib esimeses tiirus korra ning läheb 68. kohale (+47,8). Ta edestab vaid 17 meest.

Rene Zahkna on avatiirus täpne ning läheb 54. kohale (+38,3).

Ermits on sõitnud esimesed 2 km aeglasemalt kui Zahkna.

IBU sarjas võistelnud sakslane Nawrath on avatiirus täpne ja tõuseb lausa neljandaks (+2,9).

Rene Zahkna (nr 82) on startinud. Ühe trahviga Rastorgujevs on finišis kümnes (+50,5).

Avatiiru järel liider olnud Emilien Jacquelin eksis püstitiirus korra ja läheb viiendaks (+19,9).

Hetkeseis finišis:

Martin Fourcade on finišis liidriajaga, Fillon Maillet kaotab teisena 3,1 sekundiga.

Prantslased on võimsad: Emilien Jacquelin läheb avatiirus liidriks.

Täna pääsevad poodiumile vaid eksimusteta lasknud mehed. Hetkeseis 2. laskmise järel:

Fourcade teises tiirus täpne ning juhib Fillon Maillet ees 1,9 sekundit.

Arnd Peiffer läheb avatiirus liidriks, edu Fourcade`i ees 3,3 sekundit.

Lätlane Rastorgujevs laseb avatiiru nulliga ning on hetkel kaheksas (+8,8).

Quentin Fillon Maillet teeb kõva avalduse ning saab ka teises tiirus märgid maha. Hetkel juhib ta 2. laskmise järel Dolli ees 3,2 ja Loginovi ees 24,3 sekundiga.

Dale eksis teises tiirus kaks korda ja kukub favoriitide hulgast välja.

Hetkeseis 1. laskmise järel:

Martin Fourcade on esimese laskmise järel uus liider - edu Dale ees 2,3 sekundit.

Prantslane Fillon-Maillet (nr 13) on avatiirus täpne ja läheb Dale järele teiseks, kaotust 0,3 sekundit.

Norrakas Johannes Dale (nr 1) on avatiirus täpne ja saab liidriajaks 7.54,7. Martin Fourcade (nr 18) on startinud.

Võistlus on alanud.

Tere kõik spordisõbrad! Juba kell 15.30 algab laskesuusatamise MK-etapp Ruhpoldingus, kus on kavas meeste 10 km sprint. Eestlastest on stardis neli sportlast, kõik nad stardivad viie minuti sees. Rene Zahkna stardinumber on 82, Kalev Ermitsal 85, Kristo Siimeril 90 ja Raido Ränkelil 91. Stardinimekirja esimene pool on alljärgnev: