OTSEBLOGI | Johannes Thingnes Bö naaseb võistlustulle! Kuidas läheb Eesti laskesuusameestel?

Pärast kaht MK-etappi on tagasi võistlustules norralane Johannes Thingnes Bö, kes oli vahepeal sarjast eemal, et kodus esimese lapse sünni juures olla. 26-aastane norralane läks puhkusele MK-sarja üldliidrina, aga on vahepeal langenud koguni seitsmendaks. Pokljukasse läheb liidrina vastu prantslane Martin Fourcade. Prantslasel on koos 537 punkti, talle järgnevad kaasmaalased Quentin Fillon Maillet (436) ja Emilien Jacquelin (435). Norralasel Bö'l on kogutud 374 silma.

Eestlastest on täna võistlustules Rene Zahkna (stardinumber 77), Raido Ränkel (88) ja Robert Heldna (104). Kalev Ermits Pokljuka MK-etapil kaasa ei tee, sest soovib valmistuda laskesuusatamise MM-iks.

Pokljuka näol on tegemist viimase MK-etapiga enne veebruaris Anterselvas toimuvat MM-i.

Sõit algab Eesti aja järgi kell 15.15. Delfi vahendab sündmusi otseblogi kaudu.

POKLJUKA MK-ETAPP: MEESTE 20 KM Ränkel jättis teises tiirus tervelt neli märki üles ja platseerus 85. kohale (+6.34,7). "Neli on palju, aga tema puhul tuleb seda veel ette," kommenteeris peatreener Indrek Tobreluts ETV2 otseülekandes. Martin Fourcade jääb finišis Johannes Thingnes Böle 11,4 sekundiga alla. Värske isa naasis võistlustulle võidukalt! Fourcade'i kukkumine, millest varem juttu oli: https://twitter.com/IBU_WC/status/1220344413802635265 Robert Heldna jättis samuti esimeses tiirus ühe märgi püsti ja võttis sisse 87. koha. Zahkna korjab teisest tiirust kaks trahvi ja läheb 71. kohale (+4.44,6). Neljanda tiiru järel on eesotsas seis selline: 1. Johannes Thingnes Bö (0), 2. Martin Fourcade (0; +10,0), 3. Quentin Fillon Maillet (2; +1.26,3), 4. Tarjei Bö (1; +1.30,2). Ränkel läbib esimese tiiru ühe trahviga ja läheb 64. kohale (+1.56,6). Zahkna on 66. Raido Ränkel tuleb 2,9 km vaheajapunktist läbi 60. ajaga (+32,6). Rastorgujevs jätab ka neljandas tiirus ühe märgi püsti ja läheb seal hetkel 9. kohale. Zahkna jätab esimeses tiirus ühe märgi püsti ja platseerub alles 58. kohale (+2.02,2). Ülikiirelt nulli lasknud Johannes Thingnes Bö läheb neljandas tiirus kindlalt liidriks, tervelt 2 minutiga Benedikt Dolli ette. Zahkna on 2,9 km peal 78 mehe seas 75. (+49,9). Jakov Faki lootused heale kohale purunesid neljandas tiirus, kus ta jättis püsti ühe märgi. Rene Zahkna tuleb 1,9 km vaheajapunkti viimasena ehk 77nda ajaga (+34,7). Lätlane Rastorgujevs võtab esimese trahviminuti kolmandast tiirust, kus hoiab hetkel kaheksandat kohta (+1.42,7 Böle). Teises tiirus on kõrges mängus ka norralane Christiansen, kes kaotab kolmandana Johannes Thingnes Böle 5,7 sekundit. Johannes Thingnes Bö läbib ka kolmanda tiiru nulliga. Samal ajal stardib Rene Zahkna. Jakov Fak tunneb end Pokljuka tiirus koduselt. Ka kolmandas tiirus null! Hetkel liider venelase Loginovi ees (+9,6). Esimese tiiru järel liidrikohta hoidnu Quentin Fillon Maillet võtab teisest tiirust kaasa ühe trahviminuti ja platseerub 10. kohale (+36,6). Martin Fourcade kukub! Prantslane komistas pärast teist tiiru, kus ta lasi samuti nulli. Johannes Thingnes Bö jäi tema ette liidriks 1,7 sekundiga. Kolmas on Tarjei Bö (+7,5), neljas Fak (+14,3). Rastorgujevs teeb ka teises tiirus puhta töö ja läheb seal hetkel viiendaks (+26,7). Johannes Thingnes Bö ei eksi ka teises tiirus ning võtab seal sisse liidrikoha, teine on samuti eksimatult lasknud Jakov Fak (+14,3). Uus liider! Quentin Fillon Maillet läheb 1 sekundiga Fourcade'i ette. Martin Fourcade, kes on kõikide võistluste peale järjest 45 märki järjest maha lasknud, läheb esimese stiirus liidriks 4,6 sekundiga Johannes Thingnes Bö ette. Kolmas on Tarjei Bö (+8,7), neljas Fak (+10,9). Lätlane Rastorgujevs sai esimeses tiirus kõik märgid maha ja hoiab seal hetkel kaheksandat kohta (+17,6). Johannes Thingnes Bö saab samuti esimeses tiirus kõik märgid maha ja läheb omakorda Faki ette 6,3 sekundiga liidriks. Kodupubliku soosik Jakov Fak läbib esimese tiiru puhaste paberitega ja läheb prantslase Simon Desthieux' ees 1,4 sekundiga liidriks, kui tiirust on läbi läinud alles 12 meest. Stardis on Johannes Thingnes Bö. Jälgime järgmise kolmveerandtunni jooksul teraselt ka tema liikumist võrreldes teiste favoriitidega. Eesti meeste stardiajad: 77. Zahkna kell 15.53, 86. Ränkel kell 15.58, 104. Heldna kell 16.03