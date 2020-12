OTSEBLOGI | Eesti meeslaskesuusatajad üritavad Kontiolahti MK-etapil punktiarvet avada

Kontiolahti MK-etapp, sprindid

Varsti jõuab esimesse tiiru Kalev Ermits.

Zahkna eksib püstitiirus kolm korda, kokku tuleb talle neli trahvi. Kahe tiiru järel on kaotust Bö-le üle kolme minuti ja koht 28. ehk viimane.

Johannes Bö vanem vend Tarjei Bö teeb täna suure tõenäosusega pereliikmele tuule alla. Ta lasi täna maha kõik kümme märki ja juhib teise tiiru järel 20,3 sekundiga.

Johannes Thingnes Bö on püstitiirus täpne ja ta edestab puhtalt lasknud Jelisejevit 4,6 sekundiga. Aga tuletame meelde, et esimese tiiru järel pidi Bö trahviringil käima.

Rene Zahkna saab viiest märgist maha neli. Paraku on eestlase sõidukiirus selline, et ühe trahviga täna ilmselt punktikohale ei jõua. Ta on esimese tiiru järel 23 sportlase seas 22. kohal, kaotust liidriks läinud Tarjei Bö-le on 47,7 sekundit.

Bö eksib lamadestiirus ühel korral. Hoolimata trahviringist pole tema kaotus Jelisejevile väga suur, see on 9,4 sekundit.

Kaheksandana alustanud venelane Aleksander Loginov laseb puhtalt, aga ta kaotab esimese tiiru järel koondisekaaslasele Matvei Jelisejevile 1,2 sekundiga.

Esimesse tiiru hakkab lähenema suurfavoriit Johannes Thingnes Bö.

Eestlaste stardinumbrid: Rene Zahkna (21), Kalev Ermits (50), Kristo Siimer (72).

Tere päevast! Meeste sprint algab juba paari minuti pärast.