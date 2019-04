Olümpiavõitja süüdistab: välistreenerid keeravad Venemaa laskesuusatamise tuksi

Venemaa koondist on varem juhendanud sakslased Wolfgang Pichler ja Ricco Gross, kuid Kaškarov nende tööga rahule ei jäänud.



"Tulemused näitavad, et välismaalasi pole vaja. Ei Pichler ega Gross suutnud meie koondise juures midagi saavutada. Aga meie omad treenerid Hovantsev ja Noritsõn on tulemusi toonud. Kui tulevad välismaalased, rikutakse terve põlvkond ära," leiab Kaškarov väljaandes Gazeta.ru.

Olümpiavõitja lisas, et kuna välismaalased ei oska vene keelt, tekivad sportlastega probleemid juba suhtlustasandil.