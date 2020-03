Olümpiavõitja kritiseeris karjääri lõpetanud Fourcade'i: tugev sportlane, aga inimesena tohutu pettumus

"Minu jaoks pole sümpaatne ei Fourcade ega ka Johannes Thingnes Bö. Minu jaoks on sümpaatsed inimesed need, kes oskavad kaotada ja kes austavad teisi. Bö käitumine valmistas mulle üllatuse, ta komistas. Aga Fourcade? ta on mulle juba ammu pettumust valmistanud," rääkis Vassiljev portaalile Sports.ru.

Venelane viitas Bö süüdistustele Aleksander Loginovi aadressil. Norralane meenutas Anterselva MM-il Loginovi aastate-tagust dopingupettust ja leidis, et ta pole õige maailmameister. Fourcade on venelaste suhtes samuti juba aastaid kriitiline olnud, aga Anterselvas ei soovinud ta sellel teemal kommentaare jagada.

"Tiitlid ei määra inimese kvaliteeti. Paistab, nagu kõik peaks Fourcade'i kiitma. Jah, ta lõpetas oma särava karjääri, aga ma ei taha talle kiidulaulu laulda. Ta käitus kogu karjääri jooksul ebasobivalt ja sellepärast olengi temas pettunud," lisas Vassiljev.

57-aastane Vassiljev tuli olümpiavõijaks nii 1984. aastal Sarajevos kui ka neli aastat hiljem Calgarys.