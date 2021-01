Olümpiavõitja kirus venelase esitust: kuidas saab teatevahetusega kaotada üle minuti?

"Streltsov oli esimeses vahetuses nõrk, kaotas üle minuti. Ma ei saa aru, kuidas see võimalik oli. Ma arvan, et isegi treenerid on hämmingus," kommenteeris 58-aastane Vasiljev.

Venemaa meeskond lõpetas tänase teatesõidu 4. kohal, kaotades võitnud Prantsusmaale lõpuks minuti ja 55 sekundiga. Lisaks Streltsovile, kes pidi avavahetuses kasutama kolme varupadrunit, kuid pääses trahvideta, kuulusid venelaste rivistusse Matvei Elisejev, Aleksander Loginov ja Eduard Latõpov.

Teise koha sai Oberhofis Norra ja kolmanda Itaalia. Eesti meeskond tegi täna hooaja parima teatesõidu ning lõpetas 14. kohal.