Olümpiakullast ilma jäetud venelased: loodetavasti muudetakse Ustjugovi dopingujuhtumi menetlus avalikuks

Rahvusvaheline laskesuusaliit IBU määras Ustjugovile dopingukaristuse ja tühistas kõik tema tulemused 2013/2014 hooajal, sest tema bioloogilisest passist avastati anomaalia, mis viitab dopingu tarvitamisele.

Ustjugovi karistuse tõttu jäävad Sotši 4x7,5 km teatesõidu kuldmedalist ilma ka Šipulin, Malõško ja Aleksei Volkov.

Karjääri lõpetanud Šipulin teatas sotsiaalmeedias, et loodetavasti saab Ustjugov spordikohtus (CAS) võidu. "Mul pole sõnu - ma olen löödud ja üritan juhtunust aru saada. Olen kogu oma karjääri olnud tulihingeline dopingu vastane. Olen selline ka praegu. Loodetavasti muudetakse Ženja dopingujuhtumi menetlus avalikuks. Loodan, et tal on argumente ja tõendeid enda kaitsmiseks CASis," kirjutas Šipulin.

Sama meelt oli ka Malõško. "Olen Ženjat tundnud pikki aastaid, ta on olnud mulle alati eeskujuks, minu jaoks algas laskesuusatamine temaga. Ja ma usun teda. Loodan siiralt, et CASis taastatakse õiglus, nagu see juhtus teiste meie olümpialastega," teatas Malõško Instagramis.

Venemaa diskvalifitseerimise järel tõusis Sotši olümpia kuldmedalile Saksamaa koondis, hõbeda sai Austria ja pronksile kerkis Norra.