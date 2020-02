Ohtlik olukord laskesuusa MM-il: turvamees uitas pealelaskmise ajal sihtmärkide taga

Norralanna Ingrid Landmark Tandrevold valmistus just pealelaskmiseks (toiming, mille käigus enne võistlust sihik paika seatakse - toim), kui märkas kollases jopes meest mäenõlval märkide kohal.

Laskesuusatamises kasutatakse 22-kaliibriseid relvi, mille kuuli tabamusest võib inimene eluohtlikke vigastusi saada.

"Sellist asja ei tohiks juhtuda. Seal on silt, mis ütleb, et sinna ei tohi minna," ütles Tandrevold Norra rahvusringhäälingule, kes märkide taga seigelnud mehe üles filmis.

"See on väga ohtlik. Vahel lähevad lasud väga mööda ning nii võib tõsiselt viga saada. Kujutad ette, mis tunne laskjal siis oleks? See oleks kohutav," lisas Norra koondise peatreener Siegfried Mazet.

Rahvusvahelise laskesuusaliidu (IBU) sõnul oli tegu oma tööpostile hiljaks jäänud turvamehega, kes pidanuks enne pealelaskmist seisma teetõkke juures ja jälgima, et ükski pealtvaataja keelualale ei läheks.

"Oli see tõesti turvamees? Ei või olla! See on väga häbiväärne," oli Mazet seda kuuldes maruvihane.