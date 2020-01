Oberhofis võitis Röiseland, parimad eestlannad alles kuuendas kümnes

"Praegu on naiste poole peal natuke keeruline seis. Ilmastikutingimused on soosinud pisikute levikut ja pool naiskonda on läbi põdenud või põdemas kõhuviirust," rääkis Tobreluts ERR-ile. "Oberhofi me seega väga suurte ootustega ei lähe. See ei ole midagi tõsist, aga mingi jälje kindlasti jätab."

Liitun