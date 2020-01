Nõutu Tuuli Tomingas: see ei ole see, miks ma sporti teen

"See ei ole see, miks ma sporti teen," rääkis võidutsenud Tiril Eckhoffile kolme minutiga kaotanud Tomingas võistluse järel ERR-ile. "Ma ei tea enam, mõistus on otsas. Võib-olla pean ennast natuke koguma, puhkama ja vaatama, mis saab. Mingi jama on, see ei ole see, mis on mul eelnevatel aastatel olnud. Hooaja algusest peale ei ole sellist head minekut olnud."

"Sõidu osas oli vist okei jah, tundus, et rajal sain hakkama," sõnas Talihärm. "Ma ei ole veel aegadega tutvunud, aga kui sul ei ole sellist tunnet, et üldse ei liigu, siis on palju parem võistelda ja annab lootust palju rohkem. Täna oli võrreldes Oberhofi ja Prantsusmaaga palju parem."